Konami nous offre le nouveau trailer deaprès avoir eu le bon goût de modifier la jaquette officielle (désormais sans Neymar version Barça), rappelant qu'une démo jouable arrivera ce 30 août avec une douzaine d'équipes.Le jeu complet sortira lui le 14 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur PS3 et 360.