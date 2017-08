Super Nes Mini : trailer overview FR + édition Snes pour la New 3DS XL

La branche FR de Nintendo diffuse à son tour le trailer overview pour la Super Nes Mini qui sortira donc le 29 septembre avec ses 21 jeux, du moins pour ceux qui sont passés par la case précommande car difficile d'imaginer en voir des tas au Carrefour du coin.- Super Mario World- F-Zero- Super Ghouls'n Ghosts- The Legend of Zelda : A Link to the Past- Contra III- Super Mario Kart- Starfox- Starfox 2- Secret of Mana- Mega Man X- Super Metroid- Final Fantasy VI- Donkey Kong Country- Yoshi's Island- Super Mario RPG- Kirby Super Star- Earthbound- Kirby's Dream Course- Street Fighter II Turbo- Super Castlevania IV- Super Punch-Out- The Legend of the Mystical Ninja- Super Soccer- Fire Emblem : Mystery of the Emblem- Super Street Fighter II- Panel de PonEt comme pour fêter un peu plus l'histoire de cette grande console, Nintendo balancera dans les bacs le 13 octobre une (attention le nom) « New Nintendo 3DS XL Super Nintendo Entertainment System Edition ».Un visuel de la box est d'ailleurs disponible.