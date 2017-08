Encore du Nintendo (et plus précisément du Koei Tecmo en fait) avec le nouveau trailer dequi en profite pour montrer les derniers personnages annoncés dans divers scans.Mais ce n'est pas tout puisqu'on a enfin la date de sortie européenne : le 20 octobre sur Switch et 3DS (uniquement modèle New), soit tout de même 3 semaines après le Japon.