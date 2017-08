The Crew 2 : trailer et date de lancement

On passe maintenant à Ubisoft qui souhaite nous reparler deau travers d'un trailer mais également une vidéo pour dévoiler le « Legendary Motors Pack » en bonus de précommande, incluant :- la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016- la Harley-Davidson Iron 883 2017Mais il y aura aussi une version Deluxe (69,99€) qui proposera plusieurs véhicules dont ceux cités à l'instant, ainsi que l'édition GOLD (109,99€) avec tout cela en plus du Season Pass et d'un accès anticipé de trois jours.Dernier point mais néanmoins essentiel : la date de sortie est tombée et cette suite arrivera donc le 16 mars 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.