Naruto to Boruto : trailer GamesCom

Le ninja-renard continue d'accueillir des adaptations et on nous montre ici le futur, le spin-off qui se jouera essentiellement en multi avec du 4V4 online sous divers modes (dont du PVE) et avec système de classes.Prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour début 2018.On rajoutera à cela l'annonce d'une localisation occidentale pour, une sorte de jeu de stratégie pour l'univers smartphone (iOS & Android) avec un trailer mais pas de date précise pour le moment.