Dragon Ball FighterZ : le nouveau trailer !

Bandai Namco nous apporte un peu de bonheur du bon matin avec le nouveau trailer dequi met en avant les derniers personnages confirmés : Krilin, Piccolo, Goku SSB, Vegeta SSB, C-16 et C-18.Les inscriptions à la bêta fermée débuteront aujourd'hui et on mettra à jour l'article dès que possible à ce sujet.- Sortie en février 2018.- Edition collector en fin de vidéo.