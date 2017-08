Guardians of the Galaxy : l'épisode 3 se lance

Telltale nous rappelle que l'épisode 3 dearrivera aujourd'hui sur PC/Mac, PlayStation 4 et Xbox One, toujours pour 4,99€, sachant que (comme souvent avec le développeur), une promotion est actuellement en cours sur le PS Store pour récupérer l'épisode 1 et son Season Pass pour 14,99€ (au lieu de 23,99€).Sinon il y a toujours la version boîte disponible sur les deux consoles, incluant le Pass directement sur le disque.