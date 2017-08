Battlefield 1 : édition Revolution + mode 5V5

Comme précédemment leaké,accueille sa version « Revolution », que l'on peut considérer plus ou moins comme une version GOTY avant l'heure puisque incluant le Season Pass pour ajouter les extensions disponibles et à venir.L'occasion pour EA de rappeler que la deuxième extension,, arrivera courant septembre avec déjà un premier aperçu via la carte « Col de Lupcow » disponible dès à présent pour ceux qui ont le Season Pass.Enfin, le titre fait un pas de plus sur l'eSport avec l'arrivée future du mode « Incursions » qui sera du pur 5V5 sur des cartes adaptées à des configurations plus réduites. Pas de date précise pour l'arrivée de ce mode puisque l'on sait juste qu'une alpha fermée se tiendra en septembre.