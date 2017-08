Absent du dernier E3 (et annoncé il y a un an), le petitest revenu s'illustrer avec une nouvelle vidéo qui sent très fort la poésie, où l'on évoluera donc dans une forêt démoniaque avec une certaine liberté, offrant donc quelques secrets et quêtes cachées.Le développeur nous a annoncé une sortie pour début 2018, ajoutant une version Switch en plus de celles annoncées (PC, PS4 & One).