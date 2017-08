THQ Nordic dévoile son Biomutant

Après une longue période de Remasters pour se reconstruire, THQ Nordic sa douce montée en puissance. En attendanten fin d'année (le prochain Piranha Bytes) puisen 2018, l'éditeur annonce maintenant officiellement, un action-RPG en open-world qui a déjà eu l'occasion de faire parler de lui ce week-end via leak.Un premier trailer CG donc, sachant qu'un aperçu de gameplay sera lâché dans la semaine (jouable à la GamesCom) et voici toujours les premiers points à retenir :- A-RPG avec armes de mêlée, guns et diverses compétences- Customisation du personnage- Divers véhicules du robot au jet-ski en passant par un pur ovni- Système de craft- Dialogues interactifs pour influer sur le scénarioSortie prévue en 2018 sur PC/PS4/One avec déjà une édition collector (120$) incluant le jeu, une OST, un poster et une figurine.