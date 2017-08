Bonne nouvelle pour les nostalgiques de la franchise(ère 32 bits tout de même) : outre le tactical déjà annoncé il y a quelques temps, la branche « Collective » dévoile aujourd'hui un pur remake du tout premier épisode qui forcément va lui offrir un rendu plus actuel mais également quelques améliorations notamment coté gameplay.La sortie est prévue pour un vague 2018 (18 ans après l'original) sur PC, PS4, One et Switch.