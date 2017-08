Rise of the Tomb Raider : la MAJ OneX détaillée

La version Xbox One dese mettra donc de nouveau à jour en fin d'année pour accueillir son optimisation Xbox One X développée en partenariat avec Nixxes Software.Trois choix vous seront offerts dans les options :- Rendu en 4K natif- Rendu grandement amélioré- Frame-rate amélioréChacun sa came et donc possibilité de bénéficier des améliorations même si vous n'avez pas l'écran requis, sachant que dans tous les cas, vous aurez également droit au HDR, à l'option audio 3D, à l'amélioration des textures et un anti-aliasing plus poussé. Similaire en somme à ce que vous pouviez trouver sur PS4 Pro.