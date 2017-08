Final Fantasy XV officialisé sur PC

C'était signé d'avance vu les propos de Hajime Tabata et c'est maintenant pleinement officiel :sortira bien sur PC et ce pour début 2018, aussi bien sur Steam que sur le Windows Store et même sur la plate-forme Origin d'EA.Un premier trailer vient illustrer cette version sous Nvidia avec les optimisations de circonstances, et la promesse d'une compatibilité 4K.On rappelle que le titre fera toujours parler de lui en fin d'année avec la sortie de l'extension Ignis, et peut-être le patch Xbox One X (officialisé mais sans date).