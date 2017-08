Xbox One : petit trailer medley des indés

Chaque show d'un constructeur se doit d'être accompagné d'un petit trailer medley dédié aux indépendants et c'est de nouveau le cas pour Microsoft qui offre quelques secondes pour plusieurs titres à venir sur Xbox One, dont(29 septembre) ou encore le très « UbiArt sans l'assumer »En revanche, on attend toujours des nouvelles de, annoncé depuis l'E3 2013 et déjà reporté plusieurs fois au point que son producteur a déclaré ne plus donner d'estimations de dates tant qu'ils ne seront pas certains de tenir leurs engagements.