Le survival-horror coréensortira cette semaine sur Steam et PlayStation 4, dès demain pour la plate-forme de Valve et ce vendredi sur le support de Sony.En voici une nouvelle vidéo présentant Yoo Ji-min (Hina Kisaragi dans la version japonaise), que l'on pourrait qualifier comme le deuxième personnage principal de cette aventure.Mais ce n'est pas tout car le studio Sonnori Corporation annonce parallèlement unqui sera cette fois une exclusivité PlayStation 4 (en tout cas au Japon), prévu pour courant 2018.Les premières informations arriveront après la sortie du premier épisode mais la principale nouveauté de cette suite sera l'ajout d'une compatibilité PlayStation VR (non obligatoire néanmoins).