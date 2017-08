Koei Tecmo dévoile Attack on Titan 2

A sa sortie l'été dernier, l'adaptation sur PC et consoles de salon(« A.O.T : Wings of Freedom » en Europe) fut une petite surprise vu à quel point Omega Force avait su adapter la nervosité des affrontements de la licence, tout en cassant un peu les codes des Musô classiques.Et du coup, c'est sans surprise que Koei Tecmo nous annonceavec un lancement mondiale pour début 2018, sans donner plus d'infos pour le moment (RDV au TGS probablement) ni même les plates-formes dédiées, mais on se doute que PC/PS4/One seront concernés comme pour le premier, et pourquoi pas également la Switch fut le soutien de l'éditeur.