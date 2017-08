L'Ombre de la Guerre : trailer et bundles One S

s'est également montré hier, partenariat avec Microsoft oblige, et ce au travers d'un trailer consacré à certains boss que vous rencontrerez, dont le légendaire Balrog apparu dans les deux premiers films de Peter Jackson.Le titre aura également droit à une mise en avant via deux bundles Xbox One S (un de 500Go, l'autre 1To), chacun contenant le jeu, deux packs d'objets, un mois d'abonnement au service Xbox Game Pass et 15 jours de GOLD.De quoi d'ailleurs remarquer l'absence de bundle Xbox One X alors que le jeu est constamment mis en avant dessus, s'expliquant peut-être par le fait que le titre sortira le 10 octobre (PC/PS4/One) alors que la console n'arrive que le 7 novembre.