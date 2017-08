Xbox One X : ouverture des précommandes + officialisation du modèle Scorpio

Microsoft lance donc officiellement l'ouverture des précommandes pour sa Xbox One X qui arrivera le 7 novembre prochain (mondialement) à 499€.Si vous êtes suffisamment rapides, vous pourrez même repartir avec le modèle 'Project Scorpio Edition' au même prix, présenté dans la vidéo ci-dessous.On en profite pour rajouter que la Xbox One S spécialea été officialisée, prévue dans les bacs pour le 3 octobre et destinée à ceux qui pensent avoir du goût.