Sans surprise vu les différentes fuites,est donc pleinement confirmé pour le 29 août en boîte (19,99€) et ajoutera un nouveau chapitre, le cinquième robot et une compatibilité One X + HDR.En voici un trailer, en notant que l'équipe a également officialisé que les possesseurs de l'original récupéreront tout cela gratuitement via une MAJ.