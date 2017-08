Ni No Kuni II : nouveau trailer

Nous arrivons en période GamesCom et donc l'occasion pour quelques éditeurs de lâcher du nouveau trailer, comme à l'instant Bandai Namco avecqui s'attarde ici sur le cas de trois personnages centraux.Auparavant prévu pour début novembre, cette suite a esquivé l'embouteillage des AAA pour se poser tranquillement le 19 janvier 2018, sur PS4 et PC via Steam.