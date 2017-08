Monster Hunter World : deux nouveaux trailers

revient s'illustrer avec non pas un mais deux trailers, dont le premier va illustrer l'une des zones désertiques pas évidemment pas dénuées de grosses bestioles très bien adaptées à ce genre de territoire, dont le Kulu-Ya-Ku et le Barroth qui fait son retour.Le titre se montrera plus en détails la semaine prochaine durant la GamesCom (sur le stand Sony si vous êtes sur place), puis durant la PAX West début septembre, puis enfin au TGS 2017 du 21 au 24 du même mois. Une communication soutenue pour cet épisode qui arrivera début 2018 sur PS4 & One, puis un peu plus tard sur PC.