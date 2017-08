Dimps : de DBZ à Sword Art Online

On se demandait il y a quelques jours ce que pouvait bien être le nouveau teaser signé Dimps (auteur de plusieurs adaptations de DBZ dont les Xenoverse) et c'est finalement avec surprise que Bandai Namco nous annonce, spin-off façon « TPS RPG » qui se déroulera dans le nouvel univers « Gun Gale Online » introduit dans la Saison 2 de l'anime.C'est de l'Unreal Engine 4, ça peut se jouer en coopération (ou avec des alliés IA) et ça sortira pour le premier trimestre 2018 sur PS4 mais aussi, pour la première fois dans la série, sur PC et Xbox One.Bandai Namco, c'est donc l'éditeur qui a 8 projets annoncés pour les trois premiers mois de début 2018 (et ce n'est peut-être pas fini) :