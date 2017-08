Deep Silver et Warhorse Studios viennent redonner des nouvelles du RPGavec deux visuels et surtout un nouveau trailer, contant rapidement les enjeux de ce titre qui nous fera incarner Henry, en quête de vengeance après l'assassinat de sa famille (et la destruction de son village) en pleine guerre civile.Sortie prévue pour le 13 février sur PC, PS4 & One.