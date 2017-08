We Happy Few trouve sa date de sortie

Après une (longue) période d'Early Access,s'offre enfin une date précise pour sa version finale même s'il faudra encore patienter un moment puisque le titre n'arrivera que le 13 avril 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en boîte comme en dématérialisé. Cette édition complète rehaussera le contenu autant coté scénario, quête, zones, objets, armes, etc.Bien entendu, ceux qui ont chopper l'Early Access sur PC ou Xbox One auront une MAJ gratuite pour obtenir tout cela (ainsi que les différents backers de la campagne Kickstarter).