Déjà disponible sur PC, PS4 et Vita, le petitfera également sa route sur Nintendo Switch comme l'annonce son développeur qui promet une sortie dans les semaines à venir, ou pour la fin d'année dans le pire des cas.Un beat'em up à l'ancienne sauce 16-bit jouable jusqu'à quatre en coopération, avec 11 persos jouables et trois modes de jeu (Story, Versus et Survival). En voici un petit trailer.