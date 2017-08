THQ Nordic nous annonce un nouveau, qui n'a aucun rapport avec l'excellente série trouvable sur Netflix, mais qui est en fait un nouvel épisode (voir un reboot vu le titre) de la franchise Point&Click qui a déjà connu trois chapitres il y a quelques années.Un premier teaser et quelques visuels sont disponibles en attendant un aperçu plus concret la semaine prochaine durant la GamesCom, en rajoutant que le titre arrivera en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.