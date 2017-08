Gran Turismo Sport : trois vidéos de plus

Sony diffuse quelques vidéos supplémentaires pour son futuroù l'on y verra quelques spécialistes de la discipline faire les louanges du dernier bébé de Polyphony, et plus précisément de son mode GT Sport (précision du matchmaking et équilibrage des performances), ses options eSports mais également la compatibilité PS VR dans un mode dédié.Sortie toujours prévue pour la mi-octobre sur chaque territoire : le 17 aux USA, le 18 en Europe et le 19 au Japon.