Life is Strange BS : trailer de l'édition Deluxe

Square Enix nous signale quebénéficiera d'une édition Deluxe numérique qui inclura également le Pass pour avoir accès à chaque épisode dès que disponible, un chapitre bonus où l'on retrouvera Max Caulfield (en plus jeune, préquelle oblige), un pack de trois costumes et un mode Mixtape pour composer votre propre playlist (uniquement avec les musiques du jeu évidemment), à écouter quand vous le souhaitez in-game.L'édition sera disponible en même temps que le lancement du premier épisode (sur trois), à savoir ce 31 août sur PC, PS4 & One.