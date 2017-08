Une adaptation pour La Planète des Singes

Depuis sa naissance, le jeu vidéo a souvent accueilli le cinéma dans le cadre de diverses adaptations avec davantage d'échecs que de réussites, jusqu'à freiner la tendance avec la précédente génération, les coûts de développement devenant trop élevé même pour des daubes, pour finalement un rendement trop faible.Du coup, à de rares exceptions près, l'annonce d'une nouvelle adaptation signifie maintenant un minimum de travail et l'envie de faire les choses autrement, et plus précisément éviter de bêtement adapter le dernier blockbuster à la mode. C'est dans ce cadre qu'entre, reprenant l'univers de la franchisedans sa « trilogie reboot », mais sans jouer la copie puisque le scénario sera inédit mais néanmoins canonique, se situant entreet(actuellement en salles).Deux premières vidéos sont disponibles sur ce titre qui ne ment pas sur ses intentions : une formule à la Telltale poussée dans ses retranchements (donc finalement proche de l'adaptation de), où on laisse de coté toutes énigmes et la moindre forme de déplacement pour se consacrer à 100 % sur les dialogues et les nombreux choix, avec bien sûr plusieurs fins au programme.Prévu pour la fin d'année (PC/PS4/One), le titre est développé en association avec Imaginarium, le studio derrière la motion-capture du dernier film.- Le studio ne souhaite pas jouer l'enfumage en annonçant de base que le titre prendra de deux à trois heures pour être terminé, n'empêchant pas la replay-value. Reste maintenant à voir le prix du jeu.