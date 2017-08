[Rappel] GWG : les deux autres jeux dispos

[Rappel] Nous sommes le 16 du mois (août en l'occurrence) et c'est comme à chaque fois l'occasion de faire chauffer sa connexion avec quelques téléchargements « gratuits » à faire coté Xbox One, et dans une moindre mesure Xbox 360.(Xbox One)(Xbox 360, rétrocompatible)Si vous n'avez pas prisen début de mois, c'est trop tard mais vous avez néanmoins jusqu'au 31 août pour récupérer