NIS America libère une nouvelle vidéo pourafin de présenter Adol Christin, bien connu des fans puisqu'il s'agit du héros de la série qui fera bien entendu son retour ici avec même un DLC day one incluant un skin, l'armure d'origine et quelques objets pour mieux débuter l'aventure.Le DLC sera gratuit, mais uniquement pendant la semaine de lancement qui débutera donc le 15 septembre en Europe sur PS4, Vita et PC via Steam.