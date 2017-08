Un trailer casting pour Nine Parchments

Frozenbyte nous livre un nouveau trailer depour illustrer le casting de ce hack'n slash dont la petite particularité sera de nous faire incarner uniquement des mages (huit au choix), dont Amadeus tiré de la sérieLe titre est actuellement dans sa phase finale de développement et sortira dans les semaines à venir sur PC, PS4, One et Switch. Cette dernière version sera d'ailleurs illustrée pour la première fois durant la GamesCom (semaine prochaine).