Rock of Ages II : un trailer avant la sortie

Après un premier épisode sympathique mais pas sans défaut, la désormais sériereviendra avec une suite sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et ce dans deux petites semaines pour seulement 14,99€, en notant que :- Sur Xbox One : 10 % de réduction la semaine de lancement.- Sur PS4 & PC : un pack à 19,99€ incluant le premier épisode- Le DLC Isaac sera gratuit pendant le premier mois de lancementLe principe restera le même que le premier, à savoir un étrange mélange entre le tower-defense et le jeu d'adresse avec l'envoi de grosses boules, fourni avec quelques nouveautés :- nouveaux thèmes artistiques- nouvelles périodes historiques- nouvelles unités- moteur physique et de destruction amélioré- Mode 2V2 en local comme en ligneEn voici un nouveau trailer.