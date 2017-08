The Lost Child : un nouveau trailer

Le nouveau bébé du créateur d'se dévoile un peu plus avant son lancement japonais, prévu pour la semaine prochaine (le 24 août) sur PlayStation 4 et PS Vita.Un donjon-RPG nomméqui a l'odeur d'un produit Experience feat. Atlus, et qui nous contera l'histoire de Hayato Ibuki, un homme qui enquête sur un mystérieux suicide et qui, après avoir également frôlé la mort dans les mêmes conditions (chute sur les rais d'un métro), va se voir remettre une valise par une demoiselle, contenant une arme permettant de capturer et asservir démons comme anges déchus.Rien de prévu coté Europe pour le moment.