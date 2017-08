The Good Life : premiers visuels et teaser

Le prochain jeu de l'auteur deeta donc été révélé à cause d'une fuite. C'était bien la plate-forme de financement FIG qui devait s'occuper du projet avec ouverture de la campagne dans la nuit du 2 au 3 septembre, mais elle ne devait aucunement s'amuser à signaler jusque là l'existence du jeu via sa newsletter.Tant pis et la surprise étant gâchée, autant y aller jusqu'au bout avec les premiers visuels (on ne sait évidemment pas si ça reflète la version finale) ainsi qu'un premier teaser pour ce « RPG » où l'on incarnera une photographe de passage dans une petite bourgade anglais en apparence très tranquille, excepté le récent meurtre et le fait que les gens se transforment en chat chaque nuit. Un détail.