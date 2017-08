Après avoir fait son temps sur consoles, la bêta ouverte dearrivera enfin sur PC via Battle.net, et ce du 29 au 31 août, voir même dès le 28 si vous êtes passés par l'habituelle case précommande.Un trailer nous indique la chose et l'on rappelle que cette suite verra le jour sur PS4 & One pour le 6 septembre, puis le 24 octobre sur PC.