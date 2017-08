Après notre test disponible un poil plus bas dans le fil d'actualité, voici maintenant le trailer de lancement de, le dernier Housemarque qui se la joue run&gun et qui arrivera demain sur PlayStation 4 (uniquement dématérialisé) pour 19,99€.Si vous êtes tentés, il n'est pas encore trop tard pour le précommander et recevoir en bonus cinq avatars, un thème ainsi que l'OST numérique.