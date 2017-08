Décidément,s'illustre souvent ces jours-ci et en voici justement un nouveau trailer pour présenter la Tribu de la Terreur, une des factions d'Orcs dont la spécialité est d'inspirer la peur à travers le Mordor, genre de chose qui aura sa petite influence dans le système de Nemesis toujours au programme dans cette suite.Le lancement reste attendu pour le 10 octobre, mondialement, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.