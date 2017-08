Call of Duty WW2 : le point sur la beta fermée

Activision et Sledgehammer Games nous font un petit point sur le future phase de bêta privée pour, accessible uniquement à ceux qui ont précommandé le jeu sur PlayStation 4 où Xbox One.Outre un nouveau trailer ci-dessous, voici donc les points à retenir.- Du 25 au 28 août (uniquement sur PS4)- Du 1er au 4 septembre (PS4 & One)- Trois cartes : Pointe du Hoc, Ardennes et Gibraltar- La nouveau mode Operation Breakout- Les modes Team Deathmatch, Domination et Hardpoint- L'accès aux Divisions (= nouveau système de classes)- Le système de progression (xp, rang, scorestreaks…)- Le mode social QG- La customisation- Les features eSport (dont le mode classé)- Les armes, équipement, maps et modes qu'on nous réserve pour la version finale…Sortie prévue le 3 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.