Sonic Mania : trailer de lancement

Plus que quelques heures avant le retour du hérisson bleu à la sauce old-school,débarquant demain en dématérialisé sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et pour la fin du mois sur PC après un retard de dernière minute.Le trailer de lancement est disponible pour fêter cela et on se permet d'indiquer à nouveau qu'il vous en coûtera 20€ quel que soit le support, ou 90€ si vous souhaitez plutôt le joli collector qui se contente malheureusement du jeu sur code de téléchargement.