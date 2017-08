Agents of Mayhem : trailer de lancement

Ce vendredi sortira, spin-off dequi ne s'éloigne pourtant pas de la franchise principale : vous enlevez le système de gangs (déjà oublié depuis un moment) ainsi que le mode coop (malheureusement) et vous le remplacez par des personnages uniques avec système de classe et des features RPG beaucoup plus développées qu'avant (notamment dans l'évolution des persos).En voici justement le trailer de lancement pour ce titre prévu sur PC/PS4/One.