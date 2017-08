Un trailer de plus pour White Day

Arc System Works continue de s'occuper de la communication de, survival-horror coréen dont il est l'éditeur sur l'archipel, d'où la présence des voix japonaises et de personnages renommés comme ici la timide Ji-Hyeon Seol qui devient Hikari Tominaga.A sa sortie européenne (22 août sur Steam, le 25 sur PS4, en dématérialisé dans les deux cas), le titre aura les noms d'origine, le choix entre le doublage US ou coréen, ainsi que les sous-titres FR, ce qui ne sera pas du luxe vu que le titre aborde un gameplay à l'ancienne où les indices et la recherche d'objets sont essentiels pour progresser.