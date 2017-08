WWE 2K18 : un premier aperçu en vidéo

La team Yuke's nous file un premier aperçu vidéo depour illustrer le rendu graphique de ce nouveau cru, avec suffisamment de nouveaux effets et une modélisation améliorée par rapport à l'édition 2017 qui fait d'ailleurs ici l'objet d'un comparatif.2K sortira le titre pour le 17 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur Switch (avant la fin d'année en tout cas). Un retard toujours embêtant mais les fans de Nintendo ne sont plus à ça près vu qu'il s'agit du premier épisode à sortir sur une console du constructeur depuis 2013.