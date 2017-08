Un petit trailer pour Uncharted : The Lost Legacy

C'est dans une dizaine de jours, et plus précisément le 23 août, que sortira, autrefois extension avant de devenir un produit en stand-alone et vendu en boîte (45€, voir moins de 35 en fouinant comme chez Amazon).En voici un court trailer pour prouver que le coté grand spectacle sera toujours au rendez-vous, en rajoutant quedévoilera mardi prochain les détails de la prochaine MAJ multi, qui ajoutera de nouvelles choses aux modes compétitions ainsi qu'au mode Survie.MAJ qui arrivera justement en même temps que