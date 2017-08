Assassin's Creed Origins : nouvelle vidéo

C'est par l'intermédiaire d'IGN que Ubisoft nous fait découvrir une nouvelle présentation d', qui va notamment revenir sur les changements du système de combat comme le fait d'avoir bien moins d'automatisme que dans les précédents épisodes, du genre voir le perso foncer automatiquement vers un ennemi pour porter son coup : de quoi désormais changer sa stratégie selon que vous ayez une épée ou une lance en main.La vidéo s'attardera également sur quelques boss, certains intégrés dans le scénario, d'autres secondaires via diverses arènes.Sortie toujours prévue pour le 27 octobre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.