Un Lougaroc Crépusculaire pour Pokémon US & UL

Nintendo et Game Freak nous dévoile rapidement la présence d'une nouvelle forme pour le Lougaroc, à découvrir exclusivement dans le futurLe Rocabot pouvait de base évoluer en forme Diurne ou Nocturne et l'on aura donc droit cette fois à la forme Crépusculaire, sans tactique ou chance particulière pour l'obtenir puisqu'il sera tout simplement distribué gratuitement pendant la période de lancement, assez large d'ailleurs : le Rocabot spécial sera lâché via un code eShop entre le 17 novembre (date de lancement du jeu) et le 10 janvier 2018.Plus de détails arriveront prochainement et on vous laisse en attendant avec une vidéo de la bête qui possédera le Talent « Griffe Dure ».