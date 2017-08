No Man's Sky : trailer de l'énorme MAJ 1.3

L'énorme MAJ 1.3 dese présente en vidéo et Hello Games nous prouve à nouveau que malgré les déboires du lancement, le titre garde un très gros potentiel avec quelques ajouts majeurs qui arriveront donc d'ici la fin de semaine sur PS4 & PC.Voici donc les points essentiels :- Nouvelle quête principale mieux scénarisé (une trentaine d'heures)- Possibilité de voler à basse altitude- Possibilité de se rejoindre à 16 en ligne pour l'exploration (sous forme d'orbes néanmoins)- Ajouts de quêtes qui pousseront à l'exploration d'autres systèmes- Système de terraformation- Nouveaux types de vaisseau- Amélioration de l'IA- Vaisseau que l'on peut appeler de n'importe où- Ajouts de portails inter-dimensionnels avec langage glyphique à traduireEt vous aurez également droit à de multiples améliorations sur le système procédurale (noms de planètes, structures, objets, bâtiments, faune, flore…), des améliorations et rééquilibrages sur l'exploration (dangers des planètes, dégâts, résistance…), de nouvelles technos en magasins, de nouvelles options de scans, davantage d'interactions et options de dialogue, un système de commerce et d'économie bien plus développé, de nouvelles options HUD avec votre vaisseau…Bref, encore un nouveau départ et on vous laisse avec le gros patchnote en anglais () pour découvrir tout ce qui vous attend.