Sonic Mania : à J-4, l'intro en vidéo

Quatre petits jours nous séparent du lancement (numérique) deet en attendant de pouvoir découvrir ce trip old-school manette en main, quel que soit le support, en voici la sympathique cinématique animée servant pour l'introduction, et signée par Tyson Hesse.Le titre sortira sur PC, PS4, One et Switch, de même que le futurqui reste attendu pour les fêtes de fin d'année.