Fire Emblem Warriors : un trailer pour Cordelia

La sortie approchant doucement, Nintendo et Koei Tecmo devraient prochainement accélérer la communication autour de, et l'on se contentera en attendant d'un simple petit trailer pour présenter Cordelia et son Pégase.Attendu sur Switch comme sur 3DS (uniquement les modèles « New »), le titre sortira fin septembre au Japon et probablement dans les alentours en occident.