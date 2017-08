Moons of Madness : premier trailer

Annoncé depuis quelques temps, le projetdes norvégiens decommence à prendre forme, d'où la diffusion d'un nouveau trailer que voici.Un jeu narratif très attirant pour son ambiance puisque le but des développeurs sera de donner une représentation réelle de Mars, mais en y incorporant des éléments type « Lovercraft-ien », dont bien évidemment les déboires psychologiques du personnage joué (Shane Newehart) qui fera face à des hallucinations mélangeant passé et futur.Sortie prévue pour 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.